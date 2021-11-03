شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم 27 جنيها للكيلو الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-11-2021 استقرارا في السوق المحلي وذلك في ظل زيادة المعروض، وفقا لما اكدته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت الدواجن البيضاء 27 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن الساسو 32 جنيها.

واستقرت أسعار الدواجن البلدى 31-32 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك 26-28 جنيها للكيلو، وأسعار الأمهات لتسجل 22 جنيها للكيلو في المزرعة وسعر المستهلك 25-27 جنيها للكيلو.