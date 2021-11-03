شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب الأفراد في "العربية للتعهدات" بنسبة 1480% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات ، ومتعهد التغطية الرئيس في الطرح العام للشركة العربية للتعهدات الفنية "الشركة العربية"عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة يوم 22/03/1443هــ، الموافق 28/10/2021م وذلك بعد انتهاء الاكتتاب الخاص بشريحة الأفراد، حيث بلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة لاكتتاب المكتتبين الأفراد 1,480% وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 650 ألف مكتتب قاموا باستثمار أكثر من 2,2 مليار ريال سعودي للاكتتاب بسعر سهم بلغ 100 ريال سعودي.

وأشارت جي آي بي كابيتال إلى أنه نظراً لمستويات مشاركة الأفراد في الاكتتاب وبناءً على ما هو مذكور في نشرة الاصدار، فقد تم تخصيص مليون وخمسمائة الف (1,500,000) سهم للمكتتبين الأفراد بعد موافقة هيئة السوق المالية ، تمثل 10% من اجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام حيث سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة من المؤسسات من خمسة عشر مليون (15,000,000( سهم إلى ثلاثة عشر مليون وخمسمائة ألف (13.500.000) سهم ، تمثل 90% من اجمالي الاسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وأضافت شركة جي آي بي كابيتال أنه تم إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد، حيث أتمت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد يوم 22/03/1443هـ الموافق 28/10/2021م، وذلك وفقًا للبيانات الختامية لعملية الاكتتاب، الذي بلغ حجم تغطيته خلالها 14,8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة والمخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد والبالغة واحد مليون وخمسمائة الف (1,500,000) سهم، تمثل 10 % من مجموع الأسهم الكلية المطروحة للاكتتاب، ليتم بموجب ذلك تخصيص (2) سهمين كحد أدنى لكل مكتتب ولكل فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 0.9% تقريبًا، علمًا بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءا من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وأكَّدت شركة جي آي بي كابيتال التزام الجهات المستلمة بإنهاء إجراءات رد الفائض بحد اقصى يوم الخميس 4 نوفمبر 2021م.