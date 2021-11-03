شكرا لقرائتكم خبر عن واعد تمنح قرضاً تمويلياً بقيمة ٥ مليون ريال لشركة محلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت واعد، ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية، عن موافقتها لمنح قرض تمويلي بقيمة ٥ مليون ريال لشركة محلية للكيماويات، والتي تعتبر من أوائل الشركات السعودية مُصنعة للكيماويات ومواد الطلاء ذات التأثير المنخفض على البيئة لاستخدامها في مجال الصناعات البحرية.

سيساهم القرض في تزويد شركة أمد بالتمويل اللازم لإنشاء مصنعها الجديد المختص بإنتاج المواد الكيماوية التي تتوافق مع المعايير البيئية المحددة من قبل المنظمة البحرية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمسؤولة عن الإشراف على أنشطة الشحن الدولية.

وتخطط الشركة لإنشاء مصنعها قرب رأس الخير في منطقة الجبيل، والتي ستضم مجمع الملك سلمان البحري قريباً بعد انتهاء بنائه ليكون أحد أكبر مراكز بناء السفن على مستوى العالم، كما سيمكن خط الأعمال الجديد في الشركة من تقليل النفايات الصناعية والمواد الملوثة، تحديداً في القطاعين الملاحي والبحري.

ومن جهته قال المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لمركز واعد: "يمتد أثر القرض المقدم ما هو أبعد من مجرد مساهمة لتوفير فرص عمل واعدة للشباب السعودي في القطاع الصناعي، حيث سيعكس الدعم جهود المملكة في تبني المعايير البيئية الدولية المعتمدة وزيادة الوعي حول الممارسات المستدامة كافةً".

وبذلك يُعد التمويل الجديد أحدى مبادرات واعد المتنوعة لمساهمة في تعزيز جهود توطين القطاعات الصناعية وتحفيز نمو الشركات القائمة على أسس الاستدامة البيئية في المملكة. كما سيُساعد القرض في خلق فرص وظيفية متعددة مما يعتبر من الأولويات الاستراتيجية الرئيسية لدى واعد ضمن جهودها لتحفيز منظومة ريادة الأعمال المحلية بالتوافق مع المخطط الاقتصادي لرؤية المملكة 2030.