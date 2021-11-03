شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يتراجع 4جنيهات ويسجل 778 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر تشهد تراجعا ملحوظا بقيمة 4 جنيهات، حيث هبط الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في مصر من 782 جنيها للجرام إلي مستويات 778 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، مع توقعات بتغير في أسعار الذهب اليوم خلال الساعات القادمة.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 18 يسجل 667 جنيها.

عيار 21 يسجل 778 جنيها.

عيار 24 يسجل 889 جنيها.

الجنيه الذهب 6224 جنيها.

أونصة الذهب 1780 دولار.

كانت أسعار الذهب أمس الثلاثاء سجلت تحركا نحو الارتفاع إلي مستويات 778 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك مع ارتفاع أسعار اونصة الذهب عالميا، لكن سوق الذهب العالمي شهد تراجع في الطلب على المعدن الأصفر مما تسبب في هبوط الأسعار

أسعار الذهب تأثرت بـ3 أحداث

تأثر سوق الذهب الأسبوع الماضي بعدد من الأحداث، منها القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والذي جاء دون التوقعات، حيث أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي قد نما بنسبة 2٪ فقط خلال الربع الثالث من عام 2021، وعلى الرغم من تباطؤ النمو، واصلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة تحقيق المكاسب، حيث لا يزال المستثمرون يأملون في أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي دعم الاقتصاد لفترة طويلة.

ومن ضمن الأحداث التي أثرت على أسعار الذهب في مصر والبورصات العالمية الأسبوع الماضي، ما أعلنه البنك المركزي الأوروبي بالابقاء على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعًا على نطاق واسع، ومع ذلك أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك، أن برنامج شراء السندات الطارئ PEPP سينتهي رسميًا في مارس.

أخيرا تأثر سوق الذهب بقرر بنك كندا في وقتٍ سابقٍ لأوانه إنهاء برنامج شراء السندات في قرار مفاجئ بعد الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.25%، ليقفز الدولار الكندي مقابل معظم العملات الرئيسية في أعقاب القرار.