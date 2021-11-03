شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء بالبنوك فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 3-11-2021 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، حيث استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، كما استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه مسجلا 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.10 للشراء، 18.23جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.13 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.10 للشراء، 18.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 18.13 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.28 جنيه للشراء، 21.45 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 21.33 جنيه للشراء، 21.54 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.