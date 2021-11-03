شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة انتشار 274 ألف توك توك مرخص.. الوجه البحرى فى الصدارة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات حكومية، أن عدد التوك توك المرخص في مصر على مستوى الجمهورية بلغ نحو 274 ألف و984 ترخيص حتى نهاية ديسمبر 2020، وذلك من إجمالي حجم التراخيص الممنوحة للمركبات.



التوزيع النسبى للتراخيص ومنها التوك توك

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة توزيع التوك توك المرخص على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة للتوك توك في محافظات الوجه البحري نحو 172 ألف و956 توك توك متصدرة باقي الأقاليم، يليها محافظات الوجه القبلي بنحو 90 ألف و920 ترخيص توك توك، بالإضافة إلى 10 آلاف و434 ترخيص توك توك في المحافظات الحضرية، وأخيرا محافظات الحدود بنحو 674 ترخيص توك توك.

ويصل إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10.8 مليـون مركبة في 31/12/2020 مقابل 11.5 مليون مركبة في 31/12/2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.1٪، وجاءت محافظـة القــاهرة في المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد المركـبات بها 2.4 مليون مركبة بنسبة 22٪ تليها محافظة الجيزة بعدد 1.2 مليون مركبة بنسبة 10.9٪، ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعـدد 677.2 ألف مركبة بنسبة 6.3٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 38.6 ألف مركبة بنسبة 0.4٪ من إجمالي المركـبات في 31/12/2020.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5.2 مليون سيارة بنسبة 48.2٪ من إجمالي المركبـات في 31/12/2020 وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيث بلغت 4.8 مليون سيارة بنسبة 92.6٪ تليها سيارات الأجـرة بعدد 370.5 ألف سيارة بنسبة 7.1٪ وأقلها سيارات مؤقت بعدد 267 سيارة بنسبة 0.005٪ من إجمالي السيارات.