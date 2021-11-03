شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثير التغيرات المناخية على ذوبان الجليد ومستوى الأنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عالمى جديد خلال فعاليات قمة المناخ المنعقدة حاليا باجلاسكو الاسكتلندية، أن الجليد البحري في القطب الشمالي كان أقل من متوسط ​​1981-2010 عند أعلى مستوى له في مارس.

ثم انخفض حجم الجليد البحري بسرعة في يونيو وأوائل يوليو في بحر لابتيف ومناطق بحر جرينلاند الشرقي ونتيجة لذلك ، كان امتداد الجليد البحري على مستوى القطب الشمالي منخفضًا بشكل قياسي في النصف الأول من شهر يوليو.

وبحسب التقرير فانه حدث تباطؤ في الذوبان في أغسطس ، وكان الحد الأدنى في سبتمبر (بعد موسم الصيف) أكبر مما كان عليه في السنوات الأخيرة عند 4.72 مليون كيلومتر مربع، كما كان أدنى حد للجليد في المرتبة الثانية عشر في سجل الأقمار الصناعية لمدة 43 عامًا ، وهو أقل بكثير من متوسط ​​1981-2010. كان مدى الجليد البحري في بحر جرينلاند الشرقي منخفضًا قياسيًا بهامش كبير.

أوضح أن امتداد الجليد البحري في أنتاركتيكا كان قريبًا بشكل عام من متوسط ​​1981-2010 ، مع بلوغ أقصى مدى مبكرًا في أواخر أغسطس.

وحول الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية ، اشار انه تسارعت الخسائر الجماعية من الأنهار الجليدية في أمريكا الشمالية خلال العقدين الماضيين ، حيث تضاعفت تقريبًا في الفترة 2015-2019 مقارنة بالفترة 2000-2004. أدى الصيف الحار والجاف بشكل استثنائي في عام 2021 في غرب أمريكا الشمالية إلى خسائر فادحة في الأنهار الجليدية الجبلية في المنطقة.

أوضح انه كان مدى ذوبان الصفيحة الجليدية في جرينلاند قريبًا من المتوسط ​​طويل الأجل خلال أوائل الصيف. لكن درجات الحرارة وجريان المياه الذائبة كانت أعلى بكثير من المعدل الطبيعي في أغسطس 2021 نتيجة التوغل الكبير للهواء الدافئ الرطب في منتصف أغسطس.

وأشار إنه في 14 أغسطس ، لوحظ هطول أمطار لعدة ساعات في محطة القمة ، وهي أعلى نقطة على لوح الجليد في جرينلاند (3216 مترًا) ، وظلت درجات حرارة الهواء فوق درجة التجمد لمدة تسع ساعات تقريبًا. لا يوجد تقرير سابق عن هطول الأمطار في القمة.

وقال إنها المرة الثالثة خلال السنوات التسع الماضية التي تشهد فيها القمة ظروف ذوبان، كما تشير السجلات الأساسية للجليد إلى أن حدث ذوبان واحد فقط حدث في القرن العشرين.