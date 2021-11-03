شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بعد زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أشارت بيانات الصناعة إلى زيادة كبيرة في مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع تصاعد الضغوط على منظمة أوبك لزيادة الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 98 سنتا أو 1.2 في المئة إلى 83.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0034 بتوقيت جرينتش. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أحسن حظا من سابقتها، إذ نزلت هي الأخرى 1.32 دولار أو 1.6 في المئة إلى 82.59 دولار للبرميل.