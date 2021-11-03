شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى مواد البناء: 92 مليون دولار صادرات السيراميك أول 9 أشهر من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري لمواد البناء، هبوط صادرات مصر من السيراميك بنسبة 3% لتسجل 92 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 95 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت ليبيا الدول المستوردة من مصر خلال الفترة المذكورة بقيمة 28.7 مليون دولار مقابل 25.6 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 11% ، وبلغ قيمة الصادرات إلى الأردن 21.6 مليون دولار أول 9 أشهر من 2021 نظير 22.6مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة هبوط 83%.

وجاءت السعودية فى المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستيراد من مصر بقيمة 7.9 مليون دولار نظير 11.5 مليون دولار بالفتر نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع 30 %، واستقبلت اليمن 7.3 مليون دولار مقابل 10.2 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة هبوط 27%.

وأعلن المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات السيراميك إلى السودان سجلت 6.8 مليون دولار مقابل 5.6 مليون دولار فقط بالفترة ذاتها من العام الماضي، ثم ألمانيا بـ 4.2 مليون دولار مقابل 3.3 مليون دولار بالفترة ذاتها من العام الماضي.