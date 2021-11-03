الاقتصاد

كيف ارتفع الإنتاج الصناعى لـ333 مليار جنيه بالربع الثانى عام 2020.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص" للربع الثانى (إبريل – يونيو) عام 2020، حيث ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي 333.5 مليار جنيه بالربع الثاني عام 2020، مقابل 313.2 مليار جنيه بالربع المناظر عام 2019 بنسبة زيادة بلغت 7.1%.

 

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء مجموعة من أهم المؤشرات بالإنفوجراف وفقا لما يلى:

بلغ إجمالى قيمة الإنتاج الصناعى 333.5 مليار جنيه خلال الربع الثانى "أبريل - يونيو" لعام 2020 مقابل 313.2 مليار جنيه خلال الربع المقابل لعام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 7.1%.

أهم الانشطة الاقتصادية للانتاج الصناعي
أهم الانشطة الاقتصادية للانتاج الصناعي

 

- بلغت قيمة الإنتاج الصناعي "بدون استخراج البترول الخام وتكريره" 182.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني "إبريل – يونيو" لعام 2020، مقابل 163.8 مليار جنيه خلال الربع المقابل لعام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 11.3٪.

- يساهم نشاط صناعة تكرير البترول وصناعه منتجات افران فحم الكوك بقيمه 101.9 مليار جنيه بنسبة 30.4% خلال الربع الثاني (إبريل – يونيو) لعام 2020 من قيمة الانتاج الصناعى

صناعة المواد الغذائية
صناعة المواد الغذائية

 

- يساهم نشاط استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي بقيمة 51.6 مليار جنيه بنسبة 15.4٪ خلال الربع الثاني "إبريل – يونيو" لعام 2020 من قيمة الانتاج الصناعي

- يساهم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بقيمة 41.4 مليار جنيه بنسبة 12.3% خلال الربع الثانى "ابريل - يونيو" لعام 2020 من قيمة الانتاج الصناعي.

- بلغت قيمة الانتاج لصناعة المنتجات الغذائية 41.4 مليار جنيه للربع الثاني عام 2020، مقابل 36.3 مليار جنيه للربع الثاني عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 13.8%، بينما بلغت 39.2 مليار جنيه للربع الأول 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 5.6% وذلك لارتفاع الطلب.

- بلغت قيمة الإنتاج لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 3.8 مليار جنيه للربع الثاني عام 2020، مقابل 2.4 مليار جنيه للربع الثاني عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 57.8%، بينما بلغت 2.7 مليار جنيه للربع الأول 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 41.1% وذلك بسبب زيادة المبيعات من الأجهزة الطبية تبعا لظروف جائحة .

صناعة الحاسبات والمنتجات الإليكترونية
صناعة الحاسبات والمنتجات الإليكترونية

 

- بلغت قيمة الانتاج لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 1.0 مليار جنيه للربع الثاني عام 2020، مقابل 0.8 مليار جنيه للربع الثاني عام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 29.2% ، بينما بلغت 0.9 مليار جنيه للربع الأول 2019 بنسبة ارتفاع  1.6% بسبب وجود إجازة اجبارية لعدد من الشركات في ظل أزمة كرونا وتوقف التعليم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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