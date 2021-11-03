شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط القطرية تتيح للمسافرين خيارات سفر لأكثر من 140 وجهة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن خصومات مذهلة تصل إلى 20 بالمائة للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة القوقاز عند السفر إلى وجهات مختارة، لفترة محدودة تصل إلى ثمانية أيام - حتى 8 نوفمبر 2021. ويمكن للمسافرين الاستفادة من عروض العطلات الشتوية والاستمتاع بزيارة الجبال المكسوة بالثلوج أو السفر لقضاء أمسيات هادئة ودافئة مع عائلاتهم وأحبائهم. كما سيحصل المسافرون على 1500 كيومايلز مكافأة عند الانضمام إلى نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية.

وتواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر إعادة بناء شبكة وجهاتها التي تبلغ حاليا أكثر من 140 وجهة، وإضافة المزيد من الرحلات إلى الوجهات العالمية الرئيسية، لتتيح بذلك أمام المسافرين خيارات سفر لا تضاهى. وسيتمكن المسافرون من الاستمتاع بالخدمات الاستثنائية الحائزة على جوائز عالمية، وحجز التذاكر مع المرونة المضمونة على كل من درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، للسفر إلى شبكة واسعة من الوجهات في مختلف أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين.

وقال السيد ديرسينيش أريسانديران، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط والقوقاز وباكستان في الخطوط الجوية القطرية: «نتطلع إلى أن يستفيد مسافرونا من عروضنا الرائعة لقضاء العطلات الشتوية، وينطلقوا في تجربة سفر جديدة. وفي الوقت الذي تفتح فيه الدول أبوابها لاستقبال الزوار، فإنه من الجلي بأن قطاع السفر الدولي يمر بمرحلة قوية من التعافي. كما أن إعلان الحكومة الأسترالية بشأن تخفيف القيود المفروضة على السفر خلال عطلة الشتاء قد أدى إلى زيادة الطلب على السفر في جميع أنحاء العالم».

الجدير بالذكر أن هذا العرض سارٍ على تذاكر الخطوط الجوية القطرية التي تم حجزها إلى وجهات مختارة بحلول 8 نوفمبر 2021، للسفر من الآن وحتى 31 مارس 2022. للاستفادة من هذا العرض، ينبغي على المسافرين حجز تذاكرهم عبر qatarairways.com أو زيارة أحد مكاتب الخطوط الجوية القطرية أو زيارة وكيل سفرهم المفضل.