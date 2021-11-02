شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل لافتتاح المرحلة الأولى لممشى أهل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزرا، لحضور احتفالية افتتاح المرحلة الأولي لمشروع ممشي أهل مصر ، والذي نظمته شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، وبحضور ومشاركة وزير الإسكان وعدد من الوزراء ورجال الأعمال.

والمشروع عبارة عن ممشي عام يطل على نهر النيل ومفتوح لجميع افراد الشعب ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة وخلق مساحات عامة واسعة للترفيه والسياحة والتسوق. يحتوي على ممشى علوي بعرض 4.5 متر، وأخر سفلى بعرض 6.5 متر ومساحة اجمالية 7,066 متر مربع، تحتوي على 90 محل ومطعم وكافتيريا، مسرح مفتوح بمساحة 434 متر مربع، به 3 مدرجات بأجمالي طول 315 متر مربع ويتسع لـ 1,240 زائرا، كما يضم 300 كشك لأنشطة خدمية وتجارية اجنبية وعربية، و3 دورات مياه.

كان أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري "قد أكد أن ممشي أهل مصر يحقق بعدا اجتماعيا مهما وفقا لتوجهات الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030، بما في ذلك تطورات هذه الرؤية والتي ترتبط حاليا باسم الجمهورية الجديدة، وذلك فيما يتعلق بخطط وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتحقيق الهدف القومي من المشروع كممشى سياحي يطل على نهر النيل، وبما يهدف اليه من خلق وجهة سياحية وترفيهية واستثمارية كبرى للمصريين."

وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري " يمثل التعاقد مع كونسل ماسترز جزء من خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مدينة القاهرة. لقد كان لدينا توجه عام بإسناد إدارة المشروع وتشغيله الى شركة كبرى مثل كونسل ماسترز التي ستقوم بتطبيق أحدث المعايير العالمية والسياحية لإتاحة تجربة جديدة للمصريين والأجانب، عن طريق الاستعانة بالعلامات التجارية المحلية والعالمية الكبرى وإقامة الأنشطة الترفيهية والفاعليات الثقافية والموسمية."