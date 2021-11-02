شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى لـ8.075 مليـون برميـل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر سبتمبر 2021 بمقـدار 46 ألـف برميل يوميا فقط مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.075 مليـون برميـل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية أكتوبر 2020 لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير، إلي أنه يتوقع ارتفاع الإنتاج خـلال شهري أكتـوبر ونـوفمبر 2021 ليصـل إلـى 8.219 مليـون برميل يوميا وفي تطـور أخـر، ارتفع عدد الحفارات العاملة بمقدار 17 حفارة خلال شهر سبتمبر 2021 ليبلغ 466 حفارة .