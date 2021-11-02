شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "المنسوجات" بنسبة 3.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.53%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.9%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنبة 0.85%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.56%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.33%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.12%، وقفز قطاعي العقارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.06%، 0.03%، على التوالي، فيما استقر قطاع الخدمات التعليمية.

بينما تراجعت 8 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.85%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.57%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.41%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.38%، وانخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.21%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات، باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه عند مستوى 750.666 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 439.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.06%، والعرب على 10.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 144.4 مليون جنيه، 643.8 ألف جنيه، 10.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 17.6 مليون جنيه، 120.2 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 11676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2136 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13740 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4572 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3307 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4362 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1114 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.