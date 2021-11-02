شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صادرات السلع الغذائية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن حققت صادرات الأغذية للدول العربية خلال النصف الأول من 2021 ارتفاع إلي 1.27 مليار دولار محققة نسبة زيادة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي تعد أعلي قيمة تصديرية منذ 2014 حتى 2020 يقدم الخليج 365 أهم الأسئلة وإجاباتها عن الصادرات الغذائية.





ما هي الدولة العربية الأكثر استيرادا من مصر؟

أن أكبر الدول المستوردة للأغذية من مصر هى السعودية بقيمة 177 مليون دولار في الفترة المذكورة وليبيا والسودان والجزائر واليمن والإمارات.





كم تبلغ الصادرات الغذائية خلال 8 أشهر؟بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الـ 8 الأشهر الاولى من عام 2021 حوالي 2.752 مليار دولار محققة نسبة نمو في القيمة بلغت 17% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 2.354 مليار دولار ومحققة قيمة نمو بلغت 397 مليون دولار.





ما هي المجموعات السلعية التي تسجل أكثر استيرادا من مصر؟

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2021 بقيمة 1484 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 15% وقيمة نمو بلغت 193 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 437 مليون دولار محقق نسبة نمو 31% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 267 مليون دولار وتمثل 10% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 0.4%.





كم تبلغ صادرات الأغذية إلي أمريكا؟

الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 146 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 22%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 418 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 21%.