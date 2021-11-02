شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يكسو بورصات الخليج بجلسة الثلاثاء.. و"دبي" بنسبة 3.94% لأول مرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وتصدر المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 3.94% رابحًا 113.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2995.32 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.66% رابحًا 30.89 نقطة ليغلق عند مستوى 7976.997 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.25% رابحًا 29.17 نقطة ليغلق عند مستوى 11752.12 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.69% رابحًا 172.21 نقطة ليغلق عند مستوى 25115.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.7 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

وصعدت 7 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 1.02%، أعقبه قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.93%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 0.13%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.55%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.12%، ثم قطاعي النقل والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.84%، 0.81%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين والأدوية بنسبة 0.73%، 0.71%، على التوالي، ثم قطاعي إنتاج الأغذية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.6%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.59%.

وقفز 59 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 5.03%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 3.70%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 3.36%، وتراجع 133 سهمًا على رأسها سهم "عناية" بنسبة 4.20%، ثم سهم "مكة" بنسبة 4.05%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 3.33%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 468.9 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 3.94% رابحًا 113.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2995.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 894.5 مليون سهم محققة ما قيمته 1.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 14.5 ألف صفقة لعدد 35 سهمًا، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 10.53%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 6.73%، يليه قطاع التأمين بنسبة 2.59%، ثم قطاعات النقل والاتصالات والبنوك بنسبة 1.95%، 1.93%، 1.91%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 1.35%، فيما تراجع قطاع السلع وحيدًا بنسبة 0.08%.

وقفز 30 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم سوق دبي المالي بنسبة 14.15%، ثم سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 13.43%، وتراجعت 4 أسهم على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 9%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.57%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 119.1 مليون ورقة بقيمة 50.9 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.66% رابحًا 30.89 نقطة ليغلق عند مستوى 7976.997 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.436 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 352.7 مليون سهم، بقيمة 1.7 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقار بنسبة 2.67%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.10%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، 0.45%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، ثم قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.19%، 0.14%، على التوالي.

وارتفع 21 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 6.9%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 4.03%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 3.64%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.91%، ثم سهم "شركة الاتحاد للتأمين" بنسبة 9.86%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 378.3 مليون درهم.





بورصة الكويتوارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.56% رابحًا 40.09 نقطة ليغلق عند مستوى 7173.95 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحًا 24.96 نقطة ليغلق عند مستوى 7741.62 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.27% رابحًا 76.48 نقطة ليغلق عند مستوى 6087 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.27% رابحًا 78.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6292.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 752 مليون سهم بقيمة 102.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 24 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 8.13%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.59%، يليه قطاع المنافع بنسبة 1.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.82%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.72%، ثم قطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 0.36%، 0.33%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاعي الطاقة والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.49%، 0.44%، على التوالي.





بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.54% رابحًا 9.58 نقطة ليغلق عند مستوى 1769.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.6 مليون سهم بقيمة 948 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 50.51% مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة جي أف أتش المالية، بنك السلام، البنك الأهلي المتحد، المصرف الخليجي التجاري، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 3.9%، 2.33%، 1.46%، 1.33%، 0.28%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 43.05% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.09%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 1.02% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.77%، وصعد سهمي شركة ناس، شركة البحرين لتصليح السفن والهندسية بنسبة 2.94%، 0.55%، على التوالي، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 27.56% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.75%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 2.74% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، وهبط سهمي بنك البحرين الوطني، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.8%، 0.45%، على التوالي.