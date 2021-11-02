شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أكتوبر الماضي، بحجم تداول بلغ 143.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 2.98 مليار جنيه، يليه سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" بحجم تداول بلغ 55.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.6 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 266.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.4 مليار جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 20.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 884.9 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 39.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 612.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفى المركز السادس "حديد عز" بحجم تداول بلغ 39.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 582.4 مليون جنيه، ثم "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)" بحجم تداول 988.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 560.1 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية بالجنيه"، بحجم تداول 26.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 524.2 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "شركة مستشفى كليوباترا"، بحجم تداول 117.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 513.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "المنصورة للدواجن"، بحجم تداول بلغ 323.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 489.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 8.59% ليغلق عند مستوى 11420.19 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 15.35% ليغلق عند مستوى 2304.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 10.47% ليغلق عند مستوى 3287.34 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 5.04% ليغلق عند مستوى 13534.37 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 11.01% ليغلق عند مستوى 4222.06 نقطة.