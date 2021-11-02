شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتى 73 سنتا ليبلغ 82.97 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر برمیل النفط الكویتي 73 سنتا لیبلغ 82.97 دولار في تداولات یوم أمس الأثنين مقابل 83.70 دولار للبرمیل في تداولات یوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.

وفي الأسواق العالمیة ارتفع خام القیاس العالمي مزیج برنت 99سنتا لتبلغ 84.71 دولار للبرمیل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسیط الأمريكي 84سنتا ليبلغ 84.05 دولار للبرمیل وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.