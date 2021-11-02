أخبار اقتصاد اليوم ..التخطيط: 800 مليار جنيه تكلفة "حياة كريمة" خلال 3 سنوات

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 2- 11- 2021، عددا من الأحداث الاقتصادية التى رصدها الخليج 365 وكان من بينها الأتى:-

التخطيط: 800 مليار جنيه تكلفة "حياة كريمة" خلال 3 سنوات

استعرض جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، التجربة المصرية الرائدة في مجال التنمية الشاملة والمتكاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ودوره في تسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس بالندوة التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش معرض اكسبو 2020 بدبي.

وتناول حلمي الحديث حول رؤية مصر 2030 والتي أطلقها رئيس الجمهورية في 2016، كخطة عمل شاملة للدولة، تتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، متابعًا أن التنمية الريفية تمثل أحد أولويات رؤية مصر 2030، حيث يتضمن البعد الاقتصادي برنامج التنمية الاقتصادية الإقليمية، وبرنامج إنشاء تجمعات للصناعات الزراعية، كما يتضمن البعد الاجتماعي برنامج تحقيق التوازن الجغرافي في توزيع الخدمات، وبرنامج رفع جودة تقديم الخدمات الصحية، وكذا برنامج تحسين جودة المنشآت التعليمية، فضلًا عن برنامج رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، و الارتقاء بمستوى جودة البنية العمرانية ضمن البعد البيئي.

اقتصادية قناة السويس تعرض خطتها للخدمات البحرية في الموانئ التابعة

استعرض اللواء محمد براية، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، المزايا والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها موانئ المنطقة مقارنة بمثيلاتها المطلة على شرق المتوسط وكذلك البحر الأحمر.

وجاء ذلك خلال فعالية استراتيجية تطوير الموانئ وتعزيز الخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية والتي عقدت صباح اليوم داخل الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبي، والتي شارك بالحضور فيها مستثمرون شركاء التنمية للمنطقة وكذلك بعض المستثمرين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار.

وعرض نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الحوافز الاستثمارية التي تقدم للخطوط الملاحية لموانئ المنطقة، فضلاً عن حزمة من الحوافز الأخرى التي تقدمها المنطقة لعملائها، مشيراً إلى أن موانئ المنطقة شهدت معدلات تداول مرتفعة خلال الجائحة مقارنة بغيرها، حيث اتبعت الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على استمرارية الأعمال داخل الموانئ وكذلك الحفاظ على الكوادر البشرية خلال الجائحة.

السياحة والآثار: دعم وتشجيع السياحة البيئية المسئولة والمستدامة

عقد اليوم الدكتور خالد العناني لقاءات وحوارات إعلامية منفردة مع أكثر من 25 من ممثلي كبرى الصحف ووسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية الإنجليزية والعالمية من بينها National Geographic, Discovery, CNN, Breaking Travel News, Travel Mole, Sky News, Al Arabia and I Newspaper

وذلك استكمالا للقاءات الإعلامية التي يعقدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021 “WTM” بالعاصمة البريطانية لندن.

وخلال هذه اللقاءات والحوارات، أكد الوزير أن استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 تهدف إلى تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية، مشيرا الى جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم.

قرار هام من هيئة الرقابة المالية بشأن الاكتتاب في صناديق الاستثمار.. تعرف عليه

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 156 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2014 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 245 اليوم الثلاثاء، على أن يستبدل بنصي البندين (5) من المادة الثانية و(4) من المادة السابعة مكررًا من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، النصين الآتيين :"المادة الثانية-بند 5 وهي الالتزام بتجنيب مبلغ يعادل (2%) من حجم الصندوق بحد أقصى 5 ملايين جنيه على أن يستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويجوز للجهة أو الجهات المؤسسة للصندوق زيادة المبلغ المجنب عن الحد الأقصى المشار إليه، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدًا، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة التي تزاول النشاط بنفسها في المبلغ المجنب عن 51% في حالة مزاولتها للنشاط مع غيرها من الجهات.

قفزة في صادرات الحديد والصلب لتسجل 1.3 مليار دولار أول 9 أشهر من 2021

ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 193% لتسجل 1.311 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 447 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير الرقابة على الصادرات والوارادت المرسل إلى المجلس التصديري لمواد البناء.

وكشف تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، حصل الخليج 365 عليه، أن إيطاليا هي الأكثر استيرادا من مصر بما قيمته 329.6 مليون دولار أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 30.13 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبو ارتفاع 994%، تلتها اسبانيا بـ305 ملايين دولار مقابل 93 مليون دولار لزبادة 676%.

وكشف التقرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية استقبلت حديد وصلب من مصر بـ 129 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار تقريبا بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ نسب الارتفاع 993 %، وجاءت السعودية في المرتبة الرابعة من حيث الاستيراد بـ 105.2 مليون دولار.

أسعار الشحن ترتفع لـ800% من الصين و200% من أوروبا بسبب التضخم العالمي

أكد متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن كل دول العالم تعاني من التخضم خاصة الدول التي تعتمد بشكل كبير علي الاستيراد، وبالتالي ستزيد أسعار السلع المستوردة تامة الصنع وكذلك السلع التي تعتمد علي خامات ومستلزمات انتاج مستوردة.

قال بشاي، إن السوق المصري يشهد موجة "تضخم مستوردة" متأثراً بارتفاع أسعار الشحن والخامات وأزمة الطاقة والطلب المتنامي علي السلع والمنتجات، مشيرًا إلى أن أسعار الخامات شهدت زيادة بنحو 40% نتيجة للطلب الكبير عالميًا، بالاضافة إلى أزمة الطاقة وتوقف بالمصانع بالصين التي تعد "مصنع العالم" التي أثرت أيضًا علي الأسعار.

وأوضح "رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين"، أن موجة التضخم العالمية هي نتاج مباشر للتعافى التدريجي لجائحة فيروس كورونا؛ فمع ذروة الجائحة حدث إغلاق تام لأغلب مصانع العالم على رأسها الصين نتيجة عدم وجود طلب بسبب تأثر سلاسل الإمداد، ومع التعافى وانتشار اللقاح وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها أصبح هناك عجزًا نتيجة عدم التوافق بين العرض والطلب.

تصدير 32 شحنة غاز مسال من دمياط منذ إعادة التشغيل وحتى الآن

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير 32 شحنة غاز مسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط منذ إعادة تشغيل المصنع خلال شهر فبراير الماضى وحتى الآن.

وأضاف المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المخطط تصدير عدد من الشحنات خلال الشهر الجارى موضحا أن المصنع يعمل بكامل طاقته.

يذكر أنه خلال العام المالى 2020 / 2021 تم تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية بإجمالى 71 شحنة من مصنعى إدكو ودمياط لتصدير الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط وذلك بعد استئناف العمل بمصنع دمياط بعد توقف دام 8 سنوات.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

ويساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط.

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء باستثناء هبوط إيجي إكس 70

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات، باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه عند مستوى 750.666 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 11676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2136 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13740 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4572 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3307 نقطة.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية

استقر الدولار اليوم الثلاثاء 2-11-2021، أمام الجنيه المصرى فى كافة البنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصرى استقرارا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.