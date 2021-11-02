شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغرم 5 شركات 5 آلاف جنيه لمخالفتها قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، توقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على 5 شركات وهي البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العامة للصوامع والتخزين، العربية لاستصلاح الأراضي، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت اللجنة، منح الشركات مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقًا لقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي، لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2021 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، إنذار شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

في سياق آخر قرر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف نشاط شركة الجزيرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها بدءاً من 2 إلى 8 نوفمبر 2021، إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 12/01/2021".