شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المتوسط الشهرى لسعر سلة خامات أوبك لـ82.07 دولار للبرميل أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير أحدث تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خـلال شهر أكتوبر 2021 إلى 82.07 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 11.1 % مقارنـة بالشـهر السابق ،كمـا تشـير توقعات المنظمة إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتهـا فـي عام 2021 إلى 68.26 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة تبلغ 64.6 % مقارنة بعام 2020، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية أكتوبر 2021 لمنظمة أوابك.

وأشار التقرير إلي أن معدل أسعار سلة خامـات أوبـك قـد ارتفـع خـلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة 5 % ( 3.6 دولار للبرميل ) مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 73.9 دولار للبرميل .

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قوة أساسيات سوق النفط الفورية وأسواق العقود الآجلة، وسط علامات على انتعاش الطلب في آسيا وتعطل الإمدادات في العديد من المناطق بسبب الانقطاعـات المخطط وغير المخطط لها، بما في ذلك اضطرابات إنتاج النفط الخـام الأمريكـي فـي خليج المكسيك عقب الإعصار Ida ، وصيانة الحقول في بحر قزوين، وبرامج التحميل المنخفضـة فـي العديـد من خامات غرب أفريقيا، والتعطل المؤقت في الصادرات الليبية.