شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لمزارعي القطيف لفحص وعلاج النخيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - كيفية علاج النخيل المصابة بالسوسة الحمراء والكشف عن بؤر الإصابة

- أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً ببرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بمحافظة القطيف، اليوم، دورة تدريبية لعدد من المزارعين لتعريفهم بالطرق السليمة، لفحص وعلاج النخيل المصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء وكيفية الكشف عن بؤر الإصابة.

وأوضح مدير الفرع المهندس عامر بن علي المطيري أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة الوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحمل الوزارة التكاليف اللازمة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمشاركة أصحاب مزارع النخيل وفق الآلية المحددة والمعتمدة والتي من ضمنها تدريب العمالة الزراعية والمزارعين على بروتوكولات المكافحة وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

وأكد أهمية الفحص المبكر للنخيل وطريقة علاج النخيل المصابة حسب إستراتيجية الوزارة وضرورة التعاون بين المزارعين والوزارة للوصول للهدف المنشود وتتضافر الجهود للقضاء على هذه الحشرة.

من جهته بين مسؤول برنامج مكافحة سوسة النخيل بمحافظة القطيف المهندس بدر الصقر أن أهمية هذه الدورات أو اللقاءات، لافتا إلى أن الدورة شملت، التعريف بطرق الكشف الدوري الشامل كل 45يوما، والتعرف على أعراض الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

بالإضافة إلى التعرف على الأماكن التي تشكل بؤر الإصابة، الخدمة الزراعية للنخيل ودورها في التقليل من الإصابة، إستراتيجية الوزارة لعلاج النخيل المصاب طرق العلاج بالتبخير بالفوستوكسين، آلية وبرتوكول تحمل الوزارة تكاليف اللازمة للمكافحة بمشاركة أصحاب مزارع النخيل.