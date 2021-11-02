استدعاء 293 ألف مركبة ومنتج خلال 10 أشهر

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وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن حملات الاستدعاء شملت أكثر من 250 ألف مركبة من مختلف الطرازات والعلامات التجارية، من خلال 226 حملة استدعاء للمركبات أطلقت خلال هذا العام، فيما بلغ عدد المنتجات التي تم استدعاؤها أكثر من 35 ألف منتج، شملت الغسالات والثلاجات والمكيفات والمجففات، من خلال 43 حملة استدعاء للمنتجات المعيبة خلال هذا العام.
ويتيح موقع (استدعاء) الالكتروني إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة التي خضعت لحملات استدعاء خلال الفترة الماضية، ويعرض آخر ما تم استدعاؤه من المنتجات.
ويمكن من خلال الموقع الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين، كما يتيح خاصية التحقق من سلامة المركبات بإدخال رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت مشمولة في أي عملية استدعاء سابقة، بالإضافة للوائح والأنظمة، ويمكن الاستفادة من جميع خدمات الموقع بزيارة الرابط التالي: Recalls.sa.
حملات استدعاء منتجات معيبة
الفترة: يناير ـ أكتوبر 2021
الإجمالي: 269 حملة
المركبات:
226 حملة استدعاء
250,000 مركبة
أجهزة كهربائية:
43 حملة
25,000 ألف منتج
أبرز الأسباب:
- خلل في مضخة الوقود
- خلل في الوسائد الكهربائية
- خلل في نظام مانع الانزلاق
أبرز الأسباب:
- مخالفة المواصفات والمقاييس السعودية
فوائد موقع «استدعاء» الالكتروني:
- البحث والتعرف على المنتجات المعيبة
- عرض آخر ما تم استدعاؤه من منتجات
- الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة
- التحقق من سلامة المركبة وما إذا كانت مشمولة بعملية استدعاء
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