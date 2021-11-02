97.5 % التزام المنشآت بلائحة خليط الزيوت النباتية المعدة للطعام

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وأوضحت الهيئة أمس، أن مفتشيها زاروا أخيرا نحو 435 مصنعا ومستودعا للزيوت النباتية في جميع مدن ومناطق المملكة، رصدوا خلالها 11 منشأة مخالفة، فيما بلغ عدد المنتجات التي فحصت 917 منتجا، منها 34 منتجا مخالفا جرى ضبطه.
وأشارت إلى أن أبرز المخالفات المرصودة شملت عدم كتابة عبارة «خليط زيوت نباتية» قبل اسم المنتج، ووجود ادعاءات مضللة، إضافة إلى عدم ذكر النسب في المكونات لزيوت الخليط.
وتلزم الهيئة مصانع ومستودعات الزيوت النباتية باللائحة الفنية الخليجية GSO 9 «بطاقة المواد الغذائية المعبأة»، واللائحة الفنية الخليجية GSO 1754-4 «خليط الزيوت النباتية المعدة للطعام»، وعدم وصف أو عرض المنتج ببطاقة أو بيانات إيضاحية توحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأنها مادة غذائية أخرى.
كما يجري التحقق من أن اسم المنتج يوضح طبيعة المادة الغذائية الحقيقية (خليط زيوت نباتية معدة للطعام)، مع ضرورة ذكر اسم ونسبة كل زيت في الخليط مرتبة بشكل تنازلي حسب نسبة كل منها، وذلك في المكونات.
وتنفذ حملات رقابية وجولات تفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك حرصا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.
جولات لمتابعة تطبيق لائحة خليط الزيوت النباتية المعدة للطعام
نسبة التزام المنشآت 97.5%
زيارة 435 مصنعا ومستودعا
رصد 11 منشأة مخالفة
فحص 917 منتجا
ضبط 34 منتجا مخالفا
أبرز المخالفات:
عدم كتابة عبارة «خليط زيوت نباتية» قبل اسم المنتج وجود ادعاءات مضللة عدم ذكر النسب في المكونات لزيوت الخليط
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