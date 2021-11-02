السعودية فازت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في انتخابات العضوية لمجلس إدارة التقييس (SMC) للدورة 2022-2024 ولإدارة مجلس الاعتماد (MAC) للدورة 2022-2024 التابعين لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، وذلك عقب ترشح المملكة في الانتخابات التي أجريت ضمن أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة المعهد (SMIIC/BoD)، والذي تستضيفه المدينة المنورة.

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