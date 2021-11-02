شكرا لقرائتكم خبر وزارة النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة النقل والخدمات اللوجستية وقعت أمس في الرياض مذكرتي تفاهم مع نظيرتها العمانية تتعلق بالنقل البري والجوي؛ حيث تهدف مذكرات التفاهم لتبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيز التعاون في هذه القطاعات، وذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان المهندس سعيد المعوّلي.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النقل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.