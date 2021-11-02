اتفاقية تعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استراتيجي وقعها رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي والعضو المنتدب المدير التنفيذي لمركز (المبدعون للدراسات والاستشارات والتدريب) بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام كوثر، تتضمن إعداد دراسات الجدوى والاستشارات وتنفيذ دورات تدريبية في عدد من المجالات.

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