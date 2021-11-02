تفاهم لتحفيز الاستثمار الزراعي محليا ودوليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية وصندوق التنمية الزراعية أمس، مذكرة تفاهم، لتطوير وتحفيز الاستثمار الزراعي السعودي على المستويين المحلي والدولي.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الاتحاد بالرياض، وقعها كل من رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان ومدير عام صندوق التنمية الزراعية المهندس منير السهلي بحضور نائب مدير عام الصندوق لقطاع الائتمان بدر المالك.

ووفقا لبنود مذكرة التفاهم فإن الطرفين سيعملان على تبادل المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة ودعم البحوث والدراسات المشتركة ذات الصلة، والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات والفعاليات وورش العمل، بالإضافة لدعم تطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات الدولية لخدمة قطاع الأعمال، فضلا عن تمكين مشاركة صندوق التنمية الزراعية في عضوية مجالس الأعمال والوفود التجارية مع الدول ذات العلاقة.

ويعزز هذا التعاون بين الجانبين جهود صندوق التنمية الزراعية من خلال برنامج «الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج» والذي يعد أحد برامج التمويل في الصندوق لتنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية لتحقيق مبادرة الأمن الغذائي للمملكة.

بنود مذكرة التفاهم:

