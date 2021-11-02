المالية تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج سفراء الإيرادات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت وزارة المالية بتخريج الدفعة الأولى من برنامج سفراء الإيرادات، الذي أطلقته ضمن مبادرة تمكين الجهات الحكومية من استدامة أدائها المالي، وذلك في المقر الرئيس للوزارة بالرياض، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح‏، ومساعد وزير المالية للشؤون المالية ياسر القهيدان، ووكيل وزارة المالية للإيرادات طارق الشهيب، ومدير عام مركز المهارات المالية فيصل جادو، ‏إضافة إلى عدد من قيادات الوزارة ومنسوبيها.

وأكد الفريح، أن وزارة المالية تعمل خلال مرحلة التحول التي تشهدها البلاد في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، من أجل تمكين الوزارات والهيئات الحكومية من تنفيذ مشاريعها ومبادراتها، ويعد برنامج سفراء الإيرادات إحدى الأدوات المهمة لتحقيق هذا الهدف. ‏

وأوضح أن الوزارة شهدت مرحلة تحول وتطوير لكل ما يتعلق بالقطاع المالي من سياسات وخطط وأفكار ومبادرات ومشاريع سبقت وواكبت إعداد الميزانية العامة للدولة حتى أصبحت على النحو الذي تشهده اليوم، لافتا إلى أنه من أجل تحقيق ذلك سعت الوزارة إلى تطوير النظام المالي والإدارة المالية، وتعزيز كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة.