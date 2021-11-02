شكرا لقرائتكم خبر المالية تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج سفراء الإيرادات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الفريح، أن وزارة المالية تعمل خلال مرحلة التحول التي تشهدها البلاد في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، من أجل تمكين الوزارات والهيئات الحكومية من تنفيذ مشاريعها ومبادراتها، ويعد برنامج سفراء الإيرادات إحدى الأدوات المهمة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح أن الوزارة شهدت مرحلة تحول وتطوير لكل ما يتعلق بالقطاع المالي من سياسات وخطط وأفكار ومبادرات ومشاريع سبقت وواكبت إعداد الميزانية العامة للدولة حتى أصبحت على النحو الذي تشهده اليوم، لافتا إلى أنه من أجل تحقيق ذلك سعت الوزارة إلى تطوير النظام المالي والإدارة المالية، وتعزيز كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
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