البلدية تضم 4 أنشطة عقارية للتصنيف الوطني

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وأوضحت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي لدعم وتنمية قطاع التطوير العقاري وزيادة فعاليـته، وتشجيع المطورين العقاريين على توفير بيئة سكنية واستثمارية متكاملة، بجانب ضمان تطبيق معايير فنية ومالية تسهم في التحقق من إمكانية وقدرة المطور العقاري في تنفيذ المشاريع للارتقاء بجودة الأداء.
وأشارت الوزارة إلى أن الأنشطة الجديدة الخاضعة للتصنيف تشمل شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها، وأنشطة البيع على الخارطة، وكذلك إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية، وأيضا التطوير العقاري لكل من المباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة.
وأكدت الوزارة أن إضافة هذه الأنشطة الجديدة للتطوير العقاري جاءت في ظل حرصها على تحقيق الشمول المالي وتحسين الفرص الاستثمارية وإتاحة الفرصة للشركات بالمساهمة في تطوير السوق العقاري، بغرض تنظيم الممارسات وتسهيل أنشطة قطاع التطوير العقاري في المملكة، فضلا عن المساهمة في تحسين المشهد الحضري والارتقاء بحياة المواطنين.
4 أنشطة جديدة خاضعة للتصنيف:
- شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها
- أنشطة البيع على الخارطة
- إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة السكنية وغير السكنية
- التطوير العقاري للمباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة
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