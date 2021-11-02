الاقتصاد

"المؤشر" يغلق مرتفعاً عند 11752 نقطة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤشر" يغلق مرتفعاً عند 11752 نقطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.3 % مغلقا عند 11752 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.

وارتفع سهم "مصرف الراجحي" -الأكبر وزنا في السوق السعودي- بنسبة 2 % عند 141.60 ريال.

وأنهت أسهم "إس تي سي" و"أكوا باور" و"السعودي الفرنسي" و"الإنماء" و"معادن" وسليمان الحبيب"، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وصعد سهم "رعاية" بنسبة 2 % عند 64 ريالًا، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثالث 2021.

وتصدر سهم "هرفي للأغذية" ارتفاعات اليوم بنسبة 5 % عند 71 ريالًا، مسجلا أعلى إغلاق منذ يناير 2016، وبتداولات بلغت 1.6 مليون سهم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا