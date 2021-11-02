"المؤشر" يغلق مرتفعاً عند 11752 نقطة

الدمام - شريف احمد - أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.3 % مغلقا عند 11752 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.

وارتفع سهم "مصرف الراجحي" -الأكبر وزنا في السوق السعودي- بنسبة 2 % عند 141.60 ريال.

وأنهت أسهم "إس تي سي" و"أكوا باور" و"السعودي الفرنسي" و"الإنماء" و"معادن" وسليمان الحبيب"، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وصعد سهم "رعاية" بنسبة 2 % عند 64 ريالًا، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثالث 2021.

وتصدر سهم "هرفي للأغذية" ارتفاعات اليوم بنسبة 5 % عند 71 ريالًا، مسجلا أعلى إغلاق منذ يناير 2016، وبتداولات بلغت 1.6 مليون سهم.