شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء باستثناء هبوط إيجي إكس 70 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع المؤشرات، باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.5 مليار جنيه عند مستوى 750.666 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 11676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2136 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 13740 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4572 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3307 نقطة.