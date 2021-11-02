شكرا لقرائتكم خبر عن "إينى" تشترى 20% من مشروع عملاق لتوليد الطاقة من الرياح فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة إيني الإيطالية اتفاق مع "إس إس إي للطاقة المتجددة" للاستحواذ على حصة تقدر بـ20% في مشروع دوجر بنك سي البريطاني، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن دوجر بنك سي هو المرحلة الثالثة من أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم. وتهدف المرحلة الثالثة توليد نحو 1.2 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية. ومن المقرر وضع المرحلة الأولى من المشروع على الإنتاج في 2023، فيما يتم وضع المرحلتين الثانية والثالثة على الانتاج في 2024 و2025 على التوالي.

وبحسب الوكالة، فإن المزرعة سوف تنتج نحو 18 تيراواط من الطاقة المتجددة في السنة، بقدرة تعادل 5% من إجمالى الطلب على الطاقة في بريطانيا أي ما يساوي استهلاك 6 ملايين أسرة بريطانية.

ومن المنتظر أن تحصل إيني على حصتها بعد الانتهاء من تدبير التمويل اللازم للمرحلة الثالثة المتوقع بنهاية العام الجاري، بينما يتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2022 حتي يتم الحصول على التراخيص من السلطات المختصة. وبمجرد إتمام الصفقة سيتم توزيع الحصص على الشركاء الثلاث إس إس إس رينيوابل بنسبة 40% وإيكوينور بنسبة 40% وإيني بسنبة 20%.

وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة "من خلال هذه العملية الهامة ، نواصل تسريع إستراتيجية النمو الخاصة بنا في مجال الطاقة المتجددة ، فضلاً عن تعزيز وجودنا في سوق الرياح البحرية في شمال أوروبا ، وهو أحد أكثر الأسواق الواعدة والمستقرة في العالم: هذه قدرة جديدة تعزز وتوسع محفظة استثمارات الشركة التي تدمج مصادر الطاقة المتجددة وتجارة التجزئة، وهو مستوى استراتيجي رئيسي لتخفيض الانبعاثات الكربونية المتصلة باستخدام منتجاتنا".

واعتبر ديسكالزي أن هذا الاتفاق "خطوة في طريقنا لخفض كامل للانبعاثات الصافية من العمليات والمنتجات الصناعية".