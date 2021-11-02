شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات الجملة اليوم.. الطماطم تسجل بين 2-4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 2-11-2021 في سوق العبور للجملة حيث شهدت معظم الأصناف استقرارا في ظل زيادة المعروض.

سجلت أسعار البطاطس 4- 7.5 جنيهات للكيلو، والبصل من 2.5-3.5 جنيها للكيلو، وتراوحت و الباذنجان بين 2- 4 جنيهات للكيلو ،و أسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القلقاس بين 5-8 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الطماطم 2-4 جنيها للكيلو، وتراوحت الملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، أسعار الفلفل الألوان لتسجل 9-15 جنيها للكيلو، والبامية 5-9 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا لتسجل 5-7 جنيها للكيلو .

والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو، استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو، سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 3-5 جنيها للكيلو.