شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة في صادرات الحديد والصلب لتسجل 1.3 مليار دولار أول 9 أشهر من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنسبة 193% لتسجل 1.311 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 447 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق تقرير الرقابة على الصادرات والوارادت المرسل إلى المجلس التصديري لمواد البناء.

وكشف تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، حصل الخليج 365 عليه، أن إيطاليا هي الأكثر استيرادا من مصر بما قيمته 329.6 مليون دولار أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 30.13 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبو ارتفاع 994 %، تلتها اسبانيا بـ 305 مليون دولار مقابل 93 مليون دولار لزبادة 676%.

وكشف التقرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية استقبلت حديد وصلب من مصر بـ 129 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار تقريبا بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ نسب الارتفاع 993 %، وجاءت السعودية في المرتبة الرابعة من حيث الاستيراد بـ 105.2 مليون دولار.

وحلت كندا في المرتبة الخامسة65.6 مليون دولار أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 10.5 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، والبرازيل استوردت حديد وصلب من مصر بما قيمته 51.7 مليون دولار نظير 754 ألف دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.