شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا للتجار وأسرهم والعاملين لديهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الغرفة التجارية بالجيزة امس في استقبال أعضاء الغرفة الراغبين في التطعيم ضد فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة وذلك في إطار خطة الدولة في ضرورة الحصول على التطعيم لحماية الفرد وأسرته من هذا الوباء الذي اجتاح العالم اجمع وللحد من المخاطر التي يسببها الفيروس على صحة الإنسان.

وقال محمد إمبابي في بيان للغرفة إن أعضاء الغرفة بدأوا يتوافدون على المقر فور الإعلان عن بدء حملة التطعيم، مشيرا إلى أن الغرفة خصصت مقر داخل المبنى الإداري للغرفة بميدان الجيزة لاستقبال الأعضاء للحصول على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وذلك تحت توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة لمديرية الصحة بالتعاون مع الغرفة في إطار التوصيات الحكومية بضرورة الحصول على المصل خلال الفترة القادمة، وبالفعل تم الاعداد والتنظيم لحملة التطعيم مع الدكتور محمد منصور مدير المديرية .

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارات، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" بعدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.

والقرار الذى تضمن بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وعودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



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