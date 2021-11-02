رئيس بنك الاستثمار الأوروبى: قمة المناخ بجلاسكو فرصة لرفع مستوى طموح العالم

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فيرنر هوير، إن مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 لتغير المناخ COP26 والذى يعقد فى ومدينة "جلاسكو" فرصة لرفع مستوى طموح العالم فى الخروج من هذه الأوقات الصعبة والحفاظ على هدف 1.5 درجة.

جاء ذلك فى بيان مشترك صادر عن بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) بما فى ذلك بنك الاستثمار الأوروبى، بصفته بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي.

ودعا هوير إلى توسيع وتسريع العمل المناخي عبر البلدان والقطاعات الاقتصادية فى العالم، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة من أجل تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030.

وبحسب بيان لبنك الاستثمار الأوروبى، اليوم الثلاثاء، أكد هوير أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكن أن تساعد في ضمان تحقيق أهداف المناخ وليس فقط من خلال الاستثمار وتبادل الخبرات في مجال التحول الأخضر، مضيفا أنه يجب زيادة الدعم المقدم في مجال الابتكار خاصة في مجال الطاقة.

وفي حديثه من جلاسكو، قال هوير إنه بموجب خارطة طريق بنك المناخ، يهدف البنك إلى دعم أكثر من تريليون دولار من الاستثمار الأخضر بحلول نهاية هذا العقد.

وأكد ضرورة التعاون والشراكة لضمان تحقيق الأهداف والمشاريع والتقنيات والتي تساهم في مقاومة تغير المناخ وإزالة الكربون حول العالم.

ووقع البيان المشترك، بنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصرف مجلس أوروبا للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الجديد ومجموعة البنك الدولي.

