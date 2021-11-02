شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك والجمبرى بسوق العبور الجملة اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 2-11-2021، حيث شهدت جميع الأصناف من أسماك وجمبري استقرارا في ظل زيادة المعروض.

وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو،سعر البلطي المزارع 1 يتراوح بيت 22-25 جنيها للكيلو،وسجل البلطي المزارع 2 سجل 17-21 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، والبورى 2 يتراوح الكيلو بين 32-38 جنيها، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وأسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو .

وتراوح البربون "1" بين 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " بين 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي بين 70-80 جنيها للكيلو، واستقر سعر الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " بين 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" بين 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد بين 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " بين 90 – 150 جنيها للكيلو، وأسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا بين 30 – 130جنيها للكيلو.