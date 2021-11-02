شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 84.95 دولار و84.14 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 84.95 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.14 دولار للبرميل، حيث ارتفعت لأسعار اليوم مدعومة بطلب قوي .

وكشفت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن عن مجموعة كاسحة من السياسات اليوم، الثلاثاء، للحد من انبعاثات الميثان، أحد الغازات الدفيئة القوية، من عمليات الغاز والنفط فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن المقترحات، التى تم الإعلان عنها فى قمة الأمم المتحدة للمناخ والمعروفة باسم كوب 26، تعد واحدة من أهم جهود بايدن لمكافحة تغير المناخ حتى الآن، وأوضحت الصحيفة أن القواعد المقترحة من وكالة حماية البيئة الأمريكية يمكن أن تمثل معايير للآبار القديمة وفرض مراقبة أكثر صرامة وتكرارا على التسرب، ويتطلب التقاط الغاز الطبيعى الموجود بجانب النفط الذى غالبا ما يتم إطلاقه فى الغلاف الجوى.