شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات باستثناء هبوط "إيجي إكس 70" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط مشتريات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 11653 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2135 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 13733 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 4557 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 2309 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3305 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4378 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2، بي أي جي للتجارة والاستثمار، رواد السياحة-رواد، الدولية للأسمدة والكيماويات.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى2 نحو 1.4 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 245 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 160 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، 3.25 مليون سهم، 22950 سهم، 20 ألف سهم، 571 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 9575 سهم.

وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 3322 سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.14%، وشراء الثانية 565 ألف سهم وبذللك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.17%، وشراء الثالثة 380 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.41%.

فيما أعلنت الشركة الشرقية (إيستيرن كومباني)، بيع عدد 1.2 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك يكون رصيد أسهم الخزينة المتبقي 20 مليون سهم، والمزمع موافقة الجمعية العمومية غير العادية على قرار إعدامهم.

في سياق آخر أعلنت الشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، بيع كامل الحصة المملوكة لشركة ميكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف، والبالغة عدد 772 ألف سهم، وتم التوصل لاتفاق نهائي مع المشترى وتم تحديد السعر النهائي بمبلغ 230.16 للسهم الواحد.

في سياق منفصل أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وحققت الشركة مبيعات بلغت 307.6 مليون جنيه مقارنة مع 304.4 مليون جنيه بنسبة نمو 1.06%، وتراجع صافي الربح إلى 33.2 مليون جنيه مقارنة مع 45 مليون جنيه بنسبة انخفاض 26.06%.

كما أعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2021، وحققت الشركة مبيعات بلغت 35.9 مليون جنيه مقارنة مع 15.9 مليون جنيه بنسبة نمو 126%، وتحولت الشركة للربحية بقيمة 1.973 مليون جنيه مقابل صافي خسائر مع 9.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض 121%.

وأعلنت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، موافقة مجلس الإدارة على شطب قيد أسهم الشركة من البورصة المصرية شطبًا اختياريًا، على أن يتم شراء أسهم المساهمين غير الراغبين في الشطب الاختياري بذات سعر عرض الشراء المقدم من شركة الوطنية للطباعة، والذي تم تنفيذه بتاريخ 28 أكتوبر 2021 بمبلغ وقدره 74.5 جنيه للسهم الواحد، وذلك تنفيذًا للمادة 55 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها.