شكرا لقرائتكم خبر عن "الأدوات الصحية" تنظم دورة تدريبية في التسويق الإلكتروني وتطبيقات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية اليوم الثلاثاء دورة تدريبية متخصصة في التسويق الإلكتروني لمنتسبيها بأكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة ولمدة شهر تستهدف تطوير وتنمية هذا القطاع من خلال التوعية والتعليم على كيفية تدشين حملات تسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتسويق عن طريق محركات البحث، وسبل استخدام الهواتف المحمولة في تسويق المنتجات والترويج لها للتوسع في الأنشطة، وزيادة هوامش الربح ومواكبة أحدث التطورات محليًا وعالميًا، واستخدام أحدث الأساليب في التسوق الإلكتروني الذي أصبح لغة العصر للإرتقاء بطرق ترويج المنتجات، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بضرورة سعي كل شعبة لتطوير وتنمية قطاعها من خلال خطة مدروسة تتضمن محاور على المدى القريب والبعيد .

وقال فوزي عبد الجليل رئيس الشعبة أن هذه الدورة ضمن محاور خطة الشعبة لتطوير وتنمية قطاعها وتنويع أساليب ترويج المنتجات، ومعرفة أحدث السبل التكنولوجية للتسويق الإلكتروني لرفع كفاءة المنتسبين للشعبة في هذا المجال، فضلًا عن باقي المحاور التي تعمل من خلالها الشعبة لتحقيق الهدف الأكبر وهو التطوير والتنمية الحقيقية ، وتنفيذًا لخطة غرفة القاهرة التي تستهدف تنمية كافة القطاعات.

ونوه "عبد الجليل" إلى أن خطة الشعبة تستهدف سلسلة دورات تدريبية في مختلف البرامج التي تقدمها أكاديمية التجزئة وتتناسب مع نشاطنا بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة لهذا القطاع خلال المرحلة القادمة لمواكبة أحدث التطورات محليًا وعالميًا.

الجدير بالذكر أن أكاديمية التجزئة بغرفة القاهرة تقدم برامج تدريبية كثيرة وحديثة للأنشطة المختلفة منها "تنمية الموارد البشرية – خدمة العملاء - المحاسبة المالية – فن البيع – ريادة الأعمال – الدورات المهنية – إدارة المشتريات والمخازن – مهارات القيادة والإدارة – برامج خاصة بالتصدير – تنمية المهارات البشرية – المحاسبة المالية والضرائب – السلامة والصحة المهنية – التسويق – الحاسب الآلى – محتوي - ICDL إدارة المشروعات – محتوى أماديوس - مهارات فن البيع – الإدارة الاستراتيجية " ، فضلًا عن دورات في اللغة الإنجليزية وندوات تخدم المجتمع التجاري ، بجانب مشروع التدريب من أجل التشغيل من خلال المساعدة على تشغيل الراغبين في العمل من الشباب بعد الحصول على الدورات التدريبية بالأكاديمية ، وذلك بالتنسيق مع الشركات وأصحاب الأعمال.