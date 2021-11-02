شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 3 أحداث أثرت على أسعار الذهب عالمياً وفي مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثر سوق الذهب الأسبوع الماضي بعدد من الأحداث، منها القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والذي جاء دون التوقعات، حيث أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي قد نما بنسبة 2٪ فقط خلال الربع الثالث من عام 2021، وعلى الرغم من تباطؤ النمو، واصلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة تحقيق المكاسب، حيث لا يزال المستثمرون يأملون في أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي دعم الاقتصاد لفترة طويلة.

ومن ضمن الأحداث التي أثرت على أسعار الذهب في مصر والبورصات العالمية الأسبوع الماضي، ما أعلنه البنك المركزي الأوروبي بالابقاء على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعًا على نطاق واسع، ومع ذلك أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك، أن برنامج شراء السندات الطارئ PEPP سينتهي رسميًا في مارس.

وأخيرا تأثر سوق الذهب بقرر بنك كندا في وقتٍ سابقٍ لأوانه إنهاء برنامج شراء السندات في قرار مفاجئ بعد الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.25٪، ليقفز الدولار الكندي مقابل معظم العملات الرئيسية في أعقاب القرار.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر استقرار ملحوظ عند مستويات 884 جنيها للجرام من عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب، حيث بلغ الذهب في البورصات العالمية مستويات 1790 دولار، وهو سعر قابل للتغير خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على الذهب في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 884 جنيها، الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، أونصة الذهب 1790 دولارا