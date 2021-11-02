شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 2-11-2021، ارتفاعا طفيفا بالبنوك المصرية أمام الجنيه، مقارنة بختام التعاملات أمس، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.38 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 49.36 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.43 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.82 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.82 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.38 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.40 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس51.90 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.43 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي48.14 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.