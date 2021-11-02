الاقتصاد

اسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. البرتقال البلدى بـ2 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 2-11-2021 داخل سوق العبور للجملة حيث جاءت كالتالى :-

 أسعار البرتقال البلدى 2-3.5 جنيهات.

 البرتقال السكرى  2.5 - 4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة 4-7 جنيهات .

 اليوسفي 6 - 9 جنيهات. 

جريب فروت 4-6 جنيهات.

ليمون حلو 6-9 جنيهات .

عنب كرميسن 12-17 جنيها .

عنب أحمر رومي 6-9 جنيهات.

التفاح الأمريكى الايطالى 17 – 23 جنيها.

التفاح الجولدن 17 - 19جنيها.

التفاح السورى 12- 18 جنيها. 

بلح سماني 3-6 جنيهات.

بلح زغلول 5-8 جنيهات.

بلح أم الفراخ 3-6 جنيهات.

بلح رملي 5-8 جنيهات.

بلح سيوي 20 جنيها.

بلح بنت عيشة 5-8 جنيهات.

تين برشومي 5-13 جنيها.

 جوافة 4-7 جنيهات.

رمان 4-7 جنيهات.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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