شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. البرتقال البلدى بـ2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 2-11-2021 داخل سوق العبور للجملة حيث جاءت كالتالى :- أسعار البرتقال البلدى 2-3.5 جنيهات. البرتقال السكرى 2.5 - 4 جنيهات. البرتقال أبو سرة 4-7 جنيهات . اليوسفي 6 - 9 جنيهات. جريب فروت 4-6 جنيهات. ليمون حلو 6-9 جنيهات . عنب كرميسن 12-17 جنيها . عنب أحمر رومي 6-9 جنيهات. التفاح الأمريكى الايطالى 17 – 23 جنيها. التفاح الجولدن 17 - 19جنيها. التفاح السورى 12- 18 جنيها. بلح سماني 3-6 جنيهات. بلح زغلول 5-8 جنيهات. بلح أم الفراخ 3-6 جنيهات. بلح رملي 5-8 جنيهات. بلح سيوي 20 جنيها. بلح بنت عيشة 5-8 جنيهات. تين برشومي 5-13 جنيها. جوافة 4-7 جنيهات. رمان 4-7 جنيهات.