شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. البرتقال البلدى بـ2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 2-11-2021 داخل سوق العبور للجملة حيث جاءت كالتالى :-
أسعار البرتقال البلدى 2-3.5 جنيهات.
البرتقال السكرى 2.5 - 4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة 4-7 جنيهات .
اليوسفي 6 - 9 جنيهات.
جريب فروت 4-6 جنيهات.
ليمون حلو 6-9 جنيهات .
عنب كرميسن 12-17 جنيها .
عنب أحمر رومي 6-9 جنيهات.
التفاح الأمريكى الايطالى 17 – 23 جنيها.
التفاح الجولدن 17 - 19جنيها.
التفاح السورى 12- 18 جنيها.
بلح سماني 3-6 جنيهات.
بلح زغلول 5-8 جنيهات.
بلح أم الفراخ 3-6 جنيهات.
بلح رملي 5-8 جنيهات.
بلح سيوي 20 جنيها.
بلح بنت عيشة 5-8 جنيهات.
تين برشومي 5-13 جنيها.
جوافة 4-7 جنيهات.
رمان 4-7 جنيهات.