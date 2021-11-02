شكرا لقرائتكم خبر عن "التصدير والاستيراد" يعتمد طلبات تمويل بـ 8.95 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اوضح الرئيس التنفيذي ببنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب؛ خطوات البنك الطموحة والمتسارعة ضمن منظومة وطنية تعمل بانسجام تام مع جهود الدولة لزيادة تصدير منتجات السعودية غير النفطية وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطلعاتها لتقديم خدمات ومنتجات تدعم المصدرين السعوديين، وتسهم بسدّ فجوات التمويل لزيادة تصدير المنتجات والخدمات السعودية إلى العالم، جاء ذلك خلال لقائه مع مجتمع الاعمال بغرفة جدة بحضور عدد من أعضاء المجالس القطاعية.

وبين الخلب أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود البنك لتفعيل شراكاته مع الغرف السعودية والقطاع الخاص، والتعريف بالمنتجات والخدمات وفرص التمويل والائتمان المخصصة لتنمية تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية؛ مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد اعتماد البنك لطلبات تمويل بقيمة 8.95 مليار ريال لمنتجات وخدمات سعودية تم تصديرها لأكثر من 50 دولة حول العالم، استحوذت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها على نسبة 51%، واستفادت منها قطاعات حيوية مثل البلاستيك، الأدوية، البتروكيماويات، منتجات الورق، المطاط، المنتجات الغذائية، التشييد والبناء، الزراعة والاستزراع السمكي، ودفعت بمساعي البنك ليكون مساهماً رئيساً في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة.