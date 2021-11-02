شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل خدمة نظام الحجز الإلكترونى لتذاكر دخول الأهرامات والمتحف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار عن جهود الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها الدولة المصرية لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى حرصها على تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها وجاري استكمال تطعيم باقي المحافظات.



وزير السياحة والآثار خلال أحد لقاءاته الإعلامية

جاء ذلك خلال مجموعة من للقاءات الإعلامية التي يعقدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021 “WTM” بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أجرى لقاءات وحوارات إعلامية منفردة مع أكثر من 25 من ممثلي كبرى الصحف ووسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية الإنجليزية والعالمية من بينها National Geographic, Discovery, CNN, Breaking Travel News, Travel Mole, Sky News, Al Arabia and I Newspaper.

كما أكد الدكتور خالد العناني خلال هذه اللقاءات على حرص الوزارة على تطوير الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف لتقديم تجربة ثقافية وحضارية وسياحية متكاملة لزائريها، فضلا عن الخدمات الالكترونية التي تقدم للسائحين والعاملين بالقطاع، وذلك لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ومنها إطلاق خدمة الرسائل النصية التي يتم إرسالها للسائحين فور وصولهم لمصر، بالإضافة الى إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية وأول منصة حجز للتذاكر الإلكترونية، كما تم تفعيل خدمة نظام الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول متاحف كل من شرم الشيخ والغردقة والمصري بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة.

هذا بالإضافة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول "موبايل أبليكيشن " للترويج للمقصد السياحي المصري محلياً وعالمياً وتقديم الخدمات للسائحين.

وفي سؤال عن خطط الترويج للسياحة المصرية خلال الفترة القادمة، أشار الوزير إلى أن الدولة المصرية بصدد إطلاق حملة دولية للترويج للمقصد السياحي المصري، وإقامة العديد من الاحتفاليات الكبرى بالمحافظات المصرية المختلفة خلال الفترة القادمة والتي ستبدأ بالاحتفالية الكبرى التي سيتم إقامتها بمحافظة الاقصر للترويج للمحافظة وإبراز المقومات السياحية والاثرية بها وما تم من جهد لتطوير البنية التحتية السياحية بها.



الوزير أمام الجناح المصري

هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بإطلاق حملات ترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم الرحلات التعريفية لكبار الإعلاميين والصحفيين ومشاهير العالم، واستضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم ممن يتمتعون بنسب متابعة عالية على هذه المواقع في زيارات إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر.