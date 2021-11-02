شكرا لقرائتكم خبر عن 11.3 % ارتفاع في قيمة الإنتاج الصناعي بالربع الثاني عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة الربع سنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي للقطاع العام / الاعمال العام والقطاع الخاص" عن الربع الثاني ( إبريل – يونيو ) عام 2020.

ومن أهم المؤشرات بلغ أجمالي قيمة الإنتاج الصناعي 333,5 ملــيار جنيه خلال الربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2020 مقابل 313,2 مليار جنية خلال الربــع المقابل لعام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 7,1%، وبلغت قيمة الإنتاج الصناعي (بدون استخراج البترول الخام وتكريره) 182,2 مليار جنيه خلال الربع الثاني ( إبريل – يونيو ) لعـام 2020 مقابل 163,8مليار جنيه خلال الربــع المقابل لعام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 11,3٪.

ويساهم نشاط صناعة تكرير البترول وصناعه منتجات افران فحم الكوك بقيمه 101,9 مليار جنية بنسبة 30,4% خلال الربع الثاني (إبريل – يونيو) لعام2020 من قيمة الانتاج الصناعي

يساهم نشاط استخراج البترول الخام والغاز الطبيعي بقيمة 51,6 مليار جنية بنسبة 15,4٪ خلال الربع الثاني ( إبريل – يونيو ) لعام 2020 من قيمة الانتاج الصناعي

يساهم نشاط صناعة المنتجات الغذائية بقيمة 41,4 مليار جنية بنسبة 12,3% خلال الربع الثانى (ابريل -يونيو) لعام 2020 من قيمة الانتاج الصناعي.

وبلغت قيمة الانتاج لصناعة المنتجات الغذائية 41,4مليار جنيه للربـع الثاني عــام 2020 مقـابل 36,3 مليار جنيه للربع الثاني عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرهـا 13,8% بينما بلغت 39,2 مليــار جــنيه للربــع الأول 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 5,6% وذلك لارتفاع الطلب .

وبلغت قيمة الإنتاج لصناعــــة الحاســبات و المنتجــات الإلكترونية والبصرية و الأجهزة الطبية 3,8 مليار جنيــه للربـــع الثاني عـام 2020 مقـابـل 2,4 مليار جنيـه للربـــع الثاني عام 2019 بنسـبة ارتفاع قدرها 57,8% بينما بلغت 2,7 مليار جنيه للربع الأول 2019 بنسبة ارتفاع قــــدرها 41,1% وذلك بسبب زيادة المبيعات من الأجهزة الطبية تبعا لظروف جائحة كورونا.

وبلغت قيمة الانتاج لصناعة الطباعة و استنساخ وسائط الأعلام المسجلة 1.0 مليار جنيــه للربـــع الثاني عـــام 2020 مقـــابـل 0.8ملـــيار جنيـه للربـــع الثاني عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 29,2% ، بينما بلغت 0,9 مليار جنيه للربع الأول 2019 بنسبة ارتفاع 1,6% بسبب وجود إجازة اجبارية لعدد من الشركات في ظل ازمة كرونا وتوقف التعليم.