شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: المتحف المصرى الكبير سيكون صرحا ثقافيا وتعليميا وترفيهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إن أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف مخصص لعرض حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، كما أنه سيعرض لأول مرة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة، وأنه لن يكون متحفا لعرض القطع الاثرية فقط بل صرحا ثقافيا وتعليميا وترفيهيا.

وأشار إلى أن الاكتشافات الأثرية التي تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية وكان أكبرها الكشف الأثري الذي تم الاعلان عنه في فبراير 2020 حيث تم اكتشاف أكثر من 100 تابوت خشبي بمنطقة آثار سقارة ملون ومغلق يحتوي على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ منذ حوالي 2500 عام، مضيفا إلى أنه سيتم الإعلان عن أحد الاكتشافات الأثرية خلال الفترة القادمة، مشيرا الى أنه يوجد بمصر 270 بعثة أثرية مصرية وأجنبية ومشتركة من 25 دولة قامت بالعديد من الاكتشافات الأثرية، مضيفا أن مصر شهدت أكبر حجم من الاكتشافات الأثرية خلال الأعوام السابقة.

جاء ذلك خلال مجموعة من للقاءات الإعلامية التي يعقدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021 “WTM” بالعاصمة البريطانية لندن، حيث أجرى لقاءات وحوارات إعلامية منفردة مع أكثر من 25 من ممثلي كبرى الصحف ووسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية الإنجليزية والعالمية من بينها National Geographic, Discovery, CNN, Breaking Travel News, Travel Mole, Sky News, Al Arabia and I Newspaper.

وركزت معظم الحوارات الإعلامية عن المتحف المصري الكبير والذي ينتظر افتتاحه العالم أجمع، والاكتشافات والافتتاحات الاثرية والاحتفالية التي سيتم إقامتها في الاقصر خلال الاسابيع القليلة القادمة والمنتجات السياحية الجديدة بمصر وما تقدمه الدولة من خدمات للسائحين أثناء زيارتهم لمصر والحوافز التي تمنحها الدولة لتشجيع السياحة الوافدة والاجراءات الاحترازية التي تطبقها مصر وما تقدمه من دعم طبي إذا ثبت مرض أحد السائحين بفيروس كورونا أثناء تواجده في مصر واشتراطات السفر الي مصر.

وأضاف وزير السياحة والآثار أن هناك العديد من المشروعات الأثرية التي يتم العمل لافتتاحها خلال الفترة المقبلة ومنها المتحف المصري الكبير، وقصر محمد علي بشبرا كما أنه تم الانتهاء من أعمال متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات.