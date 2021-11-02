شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البيض اليوم الثلاثاء.. "الطبق" بـ42 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيض استقرار في الأسعار اليوم الثلاثاء 2-11-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض 42 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 47-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 55 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 58-60 جنيها، وانخفض سعر كرتونة البيض الأحمر بين 43 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين48-51 جنيها للكيلو.