الاقتصاد

أسعار البيض اليوم الثلاثاء.. "الطبق" بـ42 جنيها فى المزرعة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار البيض استقرار في الأسعار اليوم الثلاثاء 2-11-2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

وسجلت كرتونة البيض الأبيض 42 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 47-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 55 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 58-60 جنيها، وانخفض سعر كرتونة البيض الأحمر بين 43 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين48-51 جنيها للكيلو. 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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