شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: دعم وتشجيع السياحة البيئية المسئولة والمستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الدكتور خالد العناني لقاءات وحوارات إعلامية منفردة مع أكثر من 25 من ممثلي كبرى الصحف ووسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية الإنجليزية والعالمية من بينها National Geographic, Discovery, CNN, Breaking Travel News, Travel Mole, Sky News, Al Arabia and I Newspaper

وذلك استكمالا للقاءات الإعلامية التي يعقدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market 2021 “WTM” بالعاصمة البريطانية لندن.

وخلال هذه اللقاءات والحوارات، أكد الوزير أن استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 تهدف إلى تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية، مشيرا الى جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم.



وزير السياحة والآثار خلال أحد لقاءاته الإعلامية

وأضاف أن الوزارة تعمل دائما علي دعم وتشجيع السياحة البيئية المسئولة، والمستدامة والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة ودمج المجتمعات المحلية، مما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة للسياحة مؤكدًا على أن مصر تتمتع بتنوع فريد في منتجاتها السياحية، ولديها مزج بين هذه الأنواع والأنماط السياحية المختلفة فتجعل في زيارتها تجربة فريدة واستثنائية يعيشها السائح.

كما أن الدولة تسعى لتبني أنماط سياحية جديدة، مشيراً إلى أنه بداية من يوم الأربعاء الماضي تم تسيير خط طيران جديد بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، وهو ما يأتي في إطار العمل على خلق منتج سياحي جديد متكامل من خلال دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية مما يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية متنوعة وفريدة خلال زيارته لمصر.